Москва, , 14:24 — REGNUM Законопроект, направленный на смягчение наказания для беременных заключенных и заключенных с малолетними детьми, правительство РФ направило в Госдуму.

Для осуждённых беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, находящихся в доме ребёнка при исправительном учреждении, предусматривается возможность применения условно-досрочного освобождения (УДО) от отбывания наказания.

Также для них допускается замена неотбытой части наказания более мягким его видом после фактического отбытия осуждённой не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, улучшающий условия содержания осужденных с детьми.