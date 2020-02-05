Самара, , 14:26 — REGNUM Работы по противогололедной обработке усилили на улицах Самары. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, за минувшие сутки для борьбы с гололедицей, коммунальные службы распределили по дорогам города около 220 тонн реагентов.

Чиновники отмечают, что уборку улиц Стара-Загора и Победы впервые осуществляет подрядная организация, которая их и ремонтировала, поскольку в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был внедрен контракт жизненного цикла.

Отмечается, что согласно данному контракту один и тот же подрядчик ремонтирует и устраняет в течение пяти лет гарантийные дефекты на дороге. Кроме этого он в течение трех лет всесезонно содержит улицу.

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