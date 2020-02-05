Волгоград, , 14:29 — REGNUM 213 исковых заявлений о защите прав потребителей было подано в суды Волгоградской области в 2019 году. По ним выплатили 18,3 млн рублей, сообщили 5 февраля в пресс-службе регионального комитета промышленности и торговли.

Многие споры удавалось решать без вмешательства судебных инстанций. Жители региона получили более 8,4 млн рублей возмещения ущерба, всего в досудебном порядке урегулировали около двух тысяч обращений. Решениями судов с хозяйствующих субъектов взыскано более 6,4 млн рублей компенсаций, сумма неустоек превысила 3,1 млн рублей. Кроме того, ответчики заплатили более трёх миллионов рублей в пользу граждан и бюджеты муниципалитетов в качестве штрафов за неисполнение требований потребителей в добровольном порядке.

Чаще всего претензии были предъявлены к качеству непродовольственных товаров, а также жилищно-коммунальных и бытовых услуг.