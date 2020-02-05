Сухум, , 14:16 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение закрыть для иностранцев два пограничных поста. Данное решение было принято 4 февраля на межведомственном оперативном совещании, рассказала агентству «Апсныпресс» главный абхазский санитарный врач Людмила Скорик.

«Было решено с 4 февраля ввести карантин на погранпостах «Псоу» и «Ингур» и запретить въезд мигрантам и лицам, приравненным к ним, в страну», — рассказала Скорик.

Она подчеркнула, что к данным мерам решено прибегнуть для защиты абхазского населения от коронавируса 2019-nCoV.

Стоит отметить, что оба поста, на которых введено ограничение, находятся на границе между Абхазией и Грузией.

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