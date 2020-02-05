Самара, , 14:13 — REGNUM Обновленную мемориальную доску в честь рядового милиции Анатолия Силаева торжественно откроют в Самаре. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, мероприятие состоится в 11:00 часов 7 февраля около здания школы № 21 им. В. С. Антонова по ул. Силаева, дом 1.

Отмечается, что рядовой милиции Анатолий Силаев погиб в 1971 году при задержании двух вооруженных преступников.

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