Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Власти Петербурга озаботились восстановлением панно на брандмауэре дома Циммермана, изуродованного «капитальным ремонтом». Об этом сообщил 5 февраля вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Бондаренко, большая часть замечаний, поступающих после ремонта фасадов в Петербурге, касается различных «архитектурных особенностей». В пример он привел историю дома Циммермана на Каменноостровском проспекте, 61, который менял подрядчиков и находился в стадии капремонта более года, а когда были сняты строительные леса, жители ужаснулись увиденным.

«Там есть такое декоративное панно, называется «Дружба». Что хочу сказать: подходить к ремонту такого дома обычным порядком, конечно, нельзя. В любом случае необходимо разработать специальные правила по восстановлению этого панно. На сегодня мы даже разорвали контракт с той организацией, которая проводила эти работы, в части того, что были неквалифицированные специалисты», — заявил Бондаренко.

В 1907 году дом Циммермана победил в конкурсе лучших фасадов Петербурга. Строительные леса появились здесь летом 2018 года. Контракт был разорван лишь в конце ноября 2019 года.