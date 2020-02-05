Омск, , 14:00 — REGNUM В Омской и Тюменской областях январь 2020 года оказался аномально тёплым. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Среднемесячная температура воздуха в Омской области составила −9…−13°С, что на 5−8°С выше нормы.

В Омске в январе дважды были перекрыты абсолютные значения максимальной температуры воздуха. Например, 18 января температура составила — 0,4°С, что на 1,1° выше, чем в этот день в 1959 году. 23 января в столице региона было +0,2°С. Это на 1,8° выше, чем 23 января 2013 года.

В ведомстве напомнили, что в 2002 году среднемесячная температура воздуха в Омске и вовсе составила — 8,2°С. Самым холодным оказался январь 1969 года со средней температурой — 30 °C.

Январь 2020 года оказался не только тёплым, но и богатым на осадки. Их сумма за месяц составила 18−40 мм (90−249%).

Как сообщало ИА REGNUM, суточный максимум по осадкам за весь период наблюдений, начиная с 1900 года, был перекрыт в Омске 27 января 2020 года.

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