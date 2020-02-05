Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Обвинения «архитектурных» екатеринбургских чиновников в непрофессионализме необоснованны. Об этом заявили в горадминистрации, сообщает «Коммерсант».

В пресс-службе мэрии заверили, что в профессионализме главного архитектора Андрея Молокова и главного художника Дмитрия Фогеля нет никаких сомнений. В департаменте архитектуры же «работают специалисты различного профиля и специализации», напомнили журналистам.

Таким образом в мэрии ответили на обвинения членов свердловского отделение Союза архитекторов России, которые намекнули на непрофессионализм местных чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители отделения призвали добавить их в рабочую группу по разработке нового городского генплана. Ранее власти не привлекали членов организации к созданию документа.

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