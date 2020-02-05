Махачкала, , 14:01 — REGNUM В Дагестане в 2019 году впервые выявлено 4875 онкозаболевших, это на 59 человек больше, чем в предыдущем году, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Всего в регионе на учете находятся свыше 28 тыс. человек с таким диагнозом.

В ведомстве отметили, что ежегодно в республике, как и по всей стране, количество людей, заболевших раком, увеличивается. При этом в Дагестане данные ниже среднероссийских показателей. Чаще всего жители региона умирают от рака легких, затем следуют рак желудка, молочной железы и ободочной кишки.

«Вместе с тем в Дагестане в 2019 году онкологами активнее велась работа в части своевременного выявления онкозаболеваний, когда у пациента есть хорошие шансы на выздоровление. Все 1183 человека выявлены в I—II стадиях, из них в ходе диспансеризации — 351», — сказано в сообщении.

Так, улучшилась выявляемость рака шейки матки, тела матки, щитовидной железы, мочевого пузыря. Отмечается, что это стало возможным, благодаря УЗИ-исследованиям, регулярным профилактическим осмотрам и эндоскопическим исследованиям.

Ожидается, что улучшить ситуацию с онкозаболеваниями в Дагестане поможет запланированное открытие дополнительных корпусов на территории республиканского онкологического центра и центров оказания амбулаторной онкологической помощи в муниципалитетах, а также улучшение материально-технической базы медучреждений.

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