Пермь, , 13:54 — REGNUM В Пермском крае на смену оттепели приходят сильные морозы. Их принесёт заток арктического воздуха, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

В ночь на 6 февраля столбик термометра опуститься до — 12 °C, а в ночь на 7 февраля — до — 22 °C, а на севере региона — до — 25 °C.

В южной части Прикамья 8 февраля ожидаются обильные снегопады и сильные метели. В конце недели (9 февраля) прогнозируют вновь усиление морозов ночью — до — 25 °C.

Напомним, что начало февраля в регионе выдалось аномально теплым. 4 февраля побит температурный рекорд в Перми.

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