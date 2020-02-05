Пронск, 5 февраля 2020, 13:50 — REGNUM Подозреваемую в организации распространения синтетических наркотиков задержали в посёлке Пронск Рязанской области, сообщили 5 февраля в пресс-службе регионального УМВД. У злоумышленницы изъяли почти 900 граммов запрещённого вещества, расфасованного и приготовленного к сбыту.
Полицейские при мониторинге мессенджеров выявили признаки организации сети бесконтактного распространения наркотиков. Сбыт запрещённых веществ крупными, средними и розничными партиями планировался из рабочего посёлка Пронск. По подозрению в преступлении была задержана 29-летняя жительница посёлка, в её доме полицейские обнаружили несколько тайников с самодельными контейнерами с порошкообразными и пастообразными веществами. Позже аналогичные контейнеры нашли в тайниках в разных местах Пронского района. Экспертиза установила, что обнаруженные вещества являются синтетическими наркотическими средствами общей массой 870 граммов.
Возбуждено уголовное дело, разыскиваются поставщики наркотиков.