Пронск, , 13:50 — REGNUM Подозреваемую в организации распространения синтетических наркотиков задержали в посёлке Пронск Рязанской области, сообщили 5 февраля в пресс-службе регионального УМВД. У злоумышленницы изъяли почти 900 граммов запрещённого вещества, расфасованного и приготовленного к сбыту.

Полицейские при мониторинге мессенджеров выявили признаки организации сети бесконтактного распространения наркотиков. Сбыт запрещённых веществ крупными, средними и розничными партиями планировался из рабочего посёлка Пронск. По подозрению в преступлении была задержана 29-летняя жительница посёлка, в её доме полицейские обнаружили несколько тайников с самодельными контейнерами с порошкообразными и пастообразными веществами. Позже аналогичные контейнеры нашли в тайниках в разных местах Пронского района. Экспертиза установила, что обнаруженные вещества являются синтетическими наркотическими средствами общей массой 870 граммов.

«По предварительной информации, жительница посёлка привезла оптовую партию наркотических средств из соседнего региона. Для страховки женщина брала с собой в рейс своего семимесячного ребёнка, который при необходимости громким плачем должен был отвлекать полицейских», — пояснила сотрудник пресс-службы регионального УМВД Валерия Бирмилеева.

Возбуждено уголовное дело, разыскиваются поставщики наркотиков.