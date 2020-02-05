Новороссийск, Краснодарский край, , 13:46 — REGNUM Шторм «Петра» приближается к Черноморскому побережью Краснодарского края — он доберётся до берегов России 5 февраля. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос». Именно этот шторм ранее стал причиной наводнений на юге Германии, ураганов в Швейцарии и на Балканах, водяных смерчей в Австрии и снегопадов в Турции. В Австрии, Словакии и Болгарии ветер достигал ураганной силы в 39−41 м/с.

Вечером 5 февраля шторм достигнет берегов российского Черноморья. Ожидается, что в эпицентре окажется территория от Новороссийска до Сочи, ветер составит до 25 м/с. Шторм принесёт и осадки — ливни, а затем и мокрый снег, к выходным в Новороссийске похолодает до аномальных минусовых температур.

По данным Росгидрометцентра, 5 февраля на территории Краснодарского края ожидается до 22 м/с, на черноморском побережье в районе Анапа-Туапсе. 7 февраля в районе Анапа-Геленжик также ожидается сильный ветер — до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди, обрушившиеся на районы Кубани вечером 3 февраля, спровоцировали подъём воды в реках и подтопления нескольких населённых пунктах. В Горячем Ключе был объявлен режим ЧС.

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