Москва, , 13:48 — REGNUM Новый коронавирус, вспышка заболевания которым произошла в Китае и распространяется по всему миру, нельзя назвать очень заразным по сравнению с другими вирусами. Об этом 5 февраля заявил терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Не то чтобы был мегазаразен. Есть гораздо более агрессивные вирусы, которые намного легче передаются. Если мы начинаем карантин, то он должен быть карантином. Иначе всё будет как обычно. Мы ещё не знаем, с чем имеем дело. Мы будем знать это, когда пройдёт время», — сказал эксперт.

По словам Хухрева, данный вирус, как и все остальные, постоянно мутирует. При этом вероятности заразиться от посылок нет, срок выживаемости вирусов на открытых поверхностях слишком невелик.

«Вирусы все-таки при высыхании в огромной своей массе нестойки. И этот коронавирус — один из большой семьи. Можно посмотреть, как ведут другие коронавирусы. В среднем они выживают от 7 до 40 часов. Основная природа любого вируса — он постоянно мутирует. Вирус ест животные клетки, он не может есть клетки помидора и на них плодиться», — завил Хухрев.

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