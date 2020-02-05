Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга запланировала убрать три троллейбусных маршрута и «активно сократить» ещё 12 трамвайных и автобусных маршрутов. Соответствующий документ подписан главой города Александром Высокинским и размещён на сайте горадминистрации.

Согласно принятой комплексной схеме организации транспортного обслуживания в Екатеринбурге на 2020−2023 годы, в городе планируют ликвидировать троллейбусы № 17, 18 и 19. «Активному сокращению» подвергнутся трамваи № 5а, 7, 9, 12, 16, 17, 22 и 32, а также автобусы № 64, 15, 033 и 030.

«Умеренное сокращение» предстоит трамваям № 1, 2, 4, 6, 15, 18, 20, 23, 24, 34, троллейбусам № 1, 3, 5, 20 и автобусу № 039.

Предлагается также увеличить поток на семи трамвайных, четырёх троллейбусных и четырёх автобусных маршрутах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия отказалась от шокового варианта транспортной реформы в городе. Изменения, обещал мэр, проведут в течение нескольких лет.

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