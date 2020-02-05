Вашингтон, , 13:44 — REGNUM В январе текущего года из КНДР в США бежал подросток в возрасте старше 10 лет. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей госдепартамента США.

Согласно опубликованным данным, подросток прилетел в США через Таиланд, не проходя границу с Южной Кореей.

По предварительным данным, мальчик обосновался в Ричмонде, штат Виргиния.

Известно, что с 2016 года предоставление статуса беженцев у США запросили 219 градлан КНДР. Самый высокий показатель беженцев из Северной Кореи в США зафиксировали в 2008 году. В тот год из страны бежали 38 северокорейцев. Отмечается, что в последние годы число граждан КНДР, бегущих в Соединённые Штаты, значительно сократилось.