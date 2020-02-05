Нур-Султан, , 13:40 — REGNUM Медики госпитализировали беременную женщину в Бейнеуском районе Мангистауской области Казахстана, пострадавшую от укуса скорпиона. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что в ночь с 4 на 5 февраля в Мангистауской области от укусов скорпионов пострадали семь женщин. За помощью обратились три жительницы Жанаозена, а также жители Бейнеуского и Каракиянского районов. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Отметим, скорпионы на территории Казахстана водятся в южных районах. Большинство казахстанских скорпионов относится к пёстрым скорпионам (Buthus eupeus). Их яд не так опасен, как яд других представителей семейства Buthidae.

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