Москва, , 13:36 — REGNUM Санаторий в Тюмени, куда поместили эвакуированных из китайского города Ухань, где началась вспышка заболеваемости новым коронавирусом, охраняется бойцами Росгвардии. Об этом 5 февраля сообщила корреспондент «Россия 1» при помощи телемоста в эфире передачи «60 минут».

«Беспрецедентные меры безопасности. Вокруг установлено дополнительное ограждение, внутри и снаружи камеры видеонаблюдения, плюс по периметру ходят патрули Росгвардии», — сказала она.

По её словам, на территорию санатория никого не пускают. При этом объект оборудован автономными очистными сооружениями, а также специальным оборудованием для утилизации медицинских отходов.

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