Минск, , 13:35 — REGNUM Режиссер-постановщик и народный артист Белоруссии Борис Луценко скончался в возрасте 82 лет. Об этом 5 февраля сообщили в Национальном драматическом театре имени Максима Горького.

«Борис Луценко скончался в результате болезни», — приводит РИА Новости слова представителя театра.

Также сообщается, что прощание и гражданская панихида по покойному пройдут в указанном минском театре 7 февраля.

Отметим, Борис Луценко родился в 1937 году в Майкопе и закончил Белорусский театрально-художественный институт в 1967 году. Работал режиссером Белорусского театра имени Янки Купалы, главным режиссером Национального академического драматического театра имени М. Горького (1973−1981), главным режиссером Театра-студии киноактера (1982−1991), художественным руководителем Национального академического драматического театра имени М. Горького (1991−2008) и режиссер-постановщик драмтеатра имени М. Горького (с 2008 по н.в.).

Напомним, за годы своей деятельности поставил более 100 спектаклей. Как кинорежиссер Борис Луценко снял фильм «Раскиданное гнездо», и фильмы-спектакли «Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском», «Христос и Антихрист» и «Возвращение в Хатынь».