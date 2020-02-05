Тверь, , 13:21 — REGNUM Ажиотаж на медицинские маски дошёл и до Твери. В ряде аптек запасы уже заканчиваются, несмотря на рост цен, а также предупреждения продавцов о том, что такие маски от вируса не защитят.

«У нас все запасы раскупили. Ажиотаж начался несколько дней назад и связан с сообщениями о коронавирусе в Китае. Ждем поставки новых партий масок», — цитирует Tverigrad.ru представителя муниципальной аптеки № 1 на улице Советской областного центра.

Ажиотажный спрос изданию подтвердили в ряде аптек различных сетей. В некоторых сообщили, что запас масок заканчивается.

«Объясните людям, что такие трехслойные маски от коронавируса не спасут, они лишь для профилактики», — заявили изданию в одной из аптек.

Что касается цен на маски, то, по данным Tverigrad.ru, они различаются в разы — цены колеблются от шести до 50 рублей за пять штук, в аптеках в росте цен обвиняют поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области УФАС начал мониторить цены на медицинские маски. Резкий рост цен и ажиотажный спрос наблюдаются во многих российских регионах, но наиболее сложная ситуация сложилась в приграничных с Китаем.

По данным Роспотребнадзора, в России пока зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. В настоящее время граждан РФ из Китая эвакуируют самолётами.