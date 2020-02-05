Нур-Султан, , 13:14 — REGNUM Восемь граждан Казахстана эвакуированы из китайского города Ухань в Тюмень и Ташкент, сообщили 5 февраля в пресс-службе МИД Казахстана.

В министерстве уточнили, что пять человек были доставлены узбекистанским рейсом в Ташкент, еще три человека — в Тюмень. Все эвакуированные жители Казахстана будут находиться под наблюдением в течение 14 дней.

Отмечается, что перед вылетом все пассажиры прошли дополнительную проверку, которая, однако, не выявила лиц с повышенной температурой.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Казахстан эвакуировал из Уханя 83 своих гражданина, в том числе 80 студентов. Всех пассажиров разместили на карантин в медицинские учреждения на 14 дней.

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