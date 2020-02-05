Масеру, , 13:19 — REGNUM Более 500 000 человек, четверть населения Лесото, испытывают голод из-за засух, которые привели к 60%-ному снижению производства зерновых в прошлом году по сравнению с 2018 годом. Об этом передает The Guardian Africa со ссылкой на заявление представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По словам Йенса Лаерке, по меньшей мере 71 000 человек в сельской местности находятся «в одном шаге от катастрофического голода».

Напомним, что в декабре в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили о необходимости дополнительного финансирования в размере 34 миллионов долларов США для решения беспрецедентного уровня голода на юге Африки.

«Мы не можем сажать какие-либо культуры в условиях засухи. Дожди начались только в декабре прошлого года, и все, что мы посадили, высохло. У нас не осталось скота, чтобы продать или обменять на зерно. Поэтому, если мы не получим помощь, мы будем голодать», — заявил местный житель Тсепо Молапо.

По информации журналистов издания, в октябре 2019 года правительство Лесото объявило о национальной катастрофе в связи с продовольственным кризисом. Правительство также сталкивалось с забастовками и угрозами забастовок со стороны учителей, медсестер и фабричных рабочих, которые требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. В последние месяцы в стране также имели место беспрецедентные забастовки судей, врачей и сотрудников полиции.

Как отмечают репортеры, Европейская комиссия мобилизует пакет гуманитарной помощи на сумму 1,5 млн евро для поддержки жителей четырех наиболее пострадавших от засухи районов Лесото — Мохале Хоук, Мафетенг, Кутинг и Кача Нек.

Напо Нтлоу, координатор ВПП по чрезвычайным ситуациям в Лесото, заявил, что даже в отсутствие засухи агентство ежегодно оказывает помощь по меньшей мере 200 000 человек в южных районах страны.

«Мы привлекли правительство к реализации некоторых проектов, связанных с повышением устойчивости жителей южных районов. В пятилетнем страновом стратегическом плане присутствует компонент обеспечения устойчивости, который планируется реализовать в южных районах страны, чтобы гарантировать, что, по крайней мере, люди смогут быстро оправиться от потрясений», — заявил Нтлоу.