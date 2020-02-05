Добрянка, Пермский край, , 13:08 — REGNUM В Добрянке Пермского края 56-летний житель предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности в отношении своей несовершеннолетней падчерицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминируют покушение на изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка.

По версии следствия, в ночь на 30 августа 2019 года мужчина пытался изнасиловать свою 17-летнюю падчерицу. Собрана достаточная доказательная база. Вскоре уголовное дело передадут в суд.

В адрес органов внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий способствовавших совершению преступления.