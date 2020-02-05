Москва, , 13:09 — REGNUM В поселении Сосновское Новой Москвы появится новая школа в стиле постмодернизма. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Учебное заведение будет рассчитано на 1325 учащихся. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, объект будет оформлен в сложной архитектурное форме из-за разделения потоков младшей и старшей школы. Кроме того, это позволит посадить деревья на прилегающей к зданию территории.

«Выразительность фасадам придадут разные отделочные материалы: белые и серые оштукатуренные поверхности, сочетающиеся с алюминиевыми листами, натуральным камнем и витражным остеклением», — отметил Кузнецов.

Также в школе будет создана физкультурно-спортивная зона, площадки для отдыха и культурно-досуговых мероприятий и места учебных опытов по биологии и ботаники. На территории для занятий спортом разместят площадки для игры в волейбол, футбол, занятий гимнастикой, сектора для прыжков в длину и метания снарядов, две беговые дорожки.

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