Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM В Екатеринбурге трое бывших полицейских отданы под суд за изнасилование девушки и другие преступления. Расследование завершено, сообщили журналистам в пресс-службе свердловского управления СКР.

Как отмечает глава следственного отдела по Ленинскому району Вадим Терновой, каждому из них вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Обвинительное заключение утверждено. Дело рассмотрит Ленинский райсуд. За каждое из преступлений обвиняемым грозит до 10 лет колонии.

Пресс-секретарь свердловского УМВД Валерий Горелых в свою очередь отмечает, что сотрудники патрульно-постовой службы были уволены по отрицательным мотивам. 17 должностных лиц понесли строгую дисциплинарную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в ночь на 18 августа 2019 года. Трое полицейских, находясь в служебной машине, задержали девушку 1997 года рождения, изнасиловали её и совершили против неё насильственные действия сексуального характера.