Тюмень, , 13:00 — REGNUM Росгвардия обеспечивает безопасность граждан, прибывших в Тюмень из Китая на карантин. Также на контроле сотрудников ведомства и соблюдение установленных ограничений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность внешнего периметра режимно-карантинного объекта, его патрулирование и охрану, осуществляют пропускной режим. Росгвардейцы принимают участие в досмотре и сопровождении эвакуированных граждан.

Все сотрудники ведомства, привлечённые к карантинным мероприятиям, обеспечены необходимыми средствами личной защиты, прошли обучение и получили инструкции.

Отмечается, что в Тюменской области создан запас средств индивидуальной медицинской защиты, необходимых лекарств и дезинфекционных препаратов.