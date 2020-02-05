Москва, , 12:59 — REGNUM Темпы распространения коронавируса остаются стабильными, считает инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 5 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Инфекция действительно серьёзная. Обнадеживает то, что всё-таки темпы [её распространения] стабильны. Они не увеличиваются. Прогрессия в данный момент арифметическая. Каждый день одно и то же число заболевших. Одни и те же проценты летальности. Меры приняты более чем адекватные. Нужно понимать, что в стране приняты такие меры, что минимизированы все возможности для заноса вируса. Закрыты все сухопутные границы. Остались те сообщения с Китаем, которые мы отслеживаем и знаем», — сказал Тимаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства ежечасно получает информацию о ситуации, связанной с распространением коронавируса нового типа.