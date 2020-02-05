Пермь, , 12:55 — REGNUM В Пермском крае нет дефицита масок. Об этом заявили в УФАС по региону со ссылкой на данные Росздравнадзора.

В ведомстве также отметили, что повышение цен на средства индивидуальной защиты не прогнозируется, поскольку запас медицинских защитных масок рассчитан на полтора года, согласно данным на декабрь 2019 года. Такую информацию сообщили представители крупных оптовых и розничных аптечных сетей на совещании по вопросу ценообразования на медмаски.

Такие совещания планируют проводить регулярно, пока заболеваемость не пойдет на спад. Кроме того, антимонопольная служба начала мониторинг цен (как оптовых, так и розничных) на медицинские маски на территории края. Проверки будут проводить в еженедельном режиме.

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