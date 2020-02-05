Пермь, , 12:50 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба приступила к мониторингу цен на медицинские защитные маски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Проверке подвергают как оптовых поставщиков, так и розничные сети реализации масок. Уже направлены запросы в крупнейшие аптечные сети региона с просьбой указать стоимость средств индивидуальной защиты на начало декабря 2019 года, середину января и начало февраля 2020 года. Мониторинг проводится в еженедельном режиме с целью не допустить необоснованного роста цен на медицинские маски.

Принятые меры направлены на предупреждение ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, а также на борьбу с ожидаемой в феврале 2020 года эпидемией гриппа и ОРВИ на территории края.

Напомним, в восьми муниципальных образованиях Прикамья из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин с 5 февраля закрыли все школы.

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