Брянск, , 12:53 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» Брянской области, сообщили 5 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Его обвиняют в избиении 17-летнего юноши, который затем от полученных травм скончался в больнице.

Инцидент произошёл вечером 13 августа 2019 года около летнего кафе в поселке Локоть Брянской области. По версии следствия, нетрезвый обвиняемый поссорился с подростком и избил его. Затем он вступил в драку с двумя знакомыми юноши, которые пытались прекратить конфликт. 17-летний потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице 31 августа.

Уголовное дело направлено прокурору, затем материалы передадут в суд.

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