Москва, , 12:52 — REGNUM В России проводится системная работа по сдерживанию распространения коронавируса, а также по созданию вакцины. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Отвечая на вопрос по поводу того, как в Кремле оценивают меры, предпринятые по борьбе с коронавирусом в стране, Песков ответил, что подобные оценки давать пока рано.

«Работа проделывается системная, очень обширная как по географии, так и содержательная», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин ежечасно получает информацию, связанную с распространением коронавируса.

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