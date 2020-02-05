Великий Новгород, , 12:49 — REGNUM Дума Великого Новгорода сегодня, 5 февраля, собралась на внеочередное заседание из-за одного вопроса. Как сообщили ИА REGNUM в информационном отделе думы, депутаты внесли поправки в положение об организации похоронного дела в Великом Новгороде из-за завещания Почётного гражданина города, историка, археолога, академика РАН Валентина Янина.

Память ушедшего из жизни 2 февраля учёного депутаты почтили минутой молчания.

Депутаты согласились с предложением городских властей учесть устное завещание Янина, который хотел быть похороненным на Рождественском кладбище Великого Новгорода. Но так как сейчас это кладбище закрыто и новые захоронения на нём не производятся, депутаты согласились с тем, что в исключительных случаях такая возможность может быть предоставлена.

Бесплатные участки для новых захоронений будут предоставляться с учётом волеизъявления умершего,его заслуг перед Российской Федерацией,Новгородской областью и Великим Новгородом по согласованию с мэром города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследователь древнего Новгорода и новгородских берестяных грамот Валентин Янин умер в Москве на 91-м году жизни 2 февраля 2020 года. Прощание с учёным состоится в Новгородском кремле 6 февраля.

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Гражданская панихида пройдёт в здании Лектория Новгородского музея-заповедника, после чего учёного похоронят на Рождественском кладбище Великого Новгорода.

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