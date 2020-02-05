Барнаул, , 12:48 — REGNUM Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев удивлён словами врача-психиатра Даниила Покровского, назвавшего пиво самым опасным для здоровья напитком по причине якобы наличия в нём кобальта. Комментируя данное заявление корреспонденту ИА REGNUM, он, в частности, отметил:

Александр Локтев «Очень похоже на попытку распространения недостоверной информации про пиво. Вероятно, лоббистами подобного рода информации могут выступать «водочники» — производители крепкого алкоголя. Мы же, как и все производители, сдаём свои продукты на анализы в лабораторию, и у нас никогда там не было кобальта. Теоретически, насколько я понимаю, речь идёт о продукте витамина B-12, который, как говорят, полезен для организма. Есть другие статьи, где пишут, что его недостаток — это плохо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, говоря в эфире «Вечерней Москвы» о самом токсичном алкогольном напитке, заявил об опасности пива и наличии в нём соединений, содержащих кобальт.

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