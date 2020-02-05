Барнаул, 5 февраля 2020, 12:48 — REGNUM Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев удивлён словами врача-психиатра Даниила Покровского, назвавшего пиво самым опасным для здоровья напитком по причине якобы наличия в нём кобальта. Комментируя данное заявление корреспонденту ИА REGNUM, он, в частности, отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, говоря в эфире «Вечерней Москвы» о самом токсичном алкогольном напитке, заявил об опасности пива и наличии в нём соединений, содержащих кобальт.
Читайте также: «Полезным не бывает!»: о самом токсичном алкогольном напитке