Тяньцзинь, Китай, , 12:54 — REGNUM Решение о временной приостановке работы своего завода в китайском Тяньцзине приняла французская авиастроительная компания Airbus. Соответствующее заявление 5 февраля обнародовано на официальном сайте компании.

«Авиазавод по сборке лайнеров в Тяньцзине в настоящее время закрыт», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что Airbus внимательным образом наблюдает за развитием ситуации с корнавирусом и за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по поводу поездок, прямым образом, затрагивающим компанию.

Кроме этого, указывается, что Airbus регулярно доводит информацию о ситуации и необходимых мерах предосторожности до своих сотрудников.

Помимо этого, в сообщении говорится, что китайское отделение компании в рамках соблюдения требований правительства Китая о необходимости работы её сотрудников на дому, предоставляет последним необходимое IT-оборудование, что бы они не ездили на работу.

При этом отмечается, что Airbus «оценивает ситуацию в постоянном режиме, отслеживает возможное влияние на производство и поставки и будет пытаться смягчить последствия с помощью альтернативных вариантов там, где это необходимо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса создали на Камчатке.