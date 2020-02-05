Тяньцзинь, Китай, 5 февраля 2020, 12:54 — REGNUM Решение о временной приостановке работы своего завода в китайском Тяньцзине приняла французская авиастроительная компания Airbus. Соответствующее заявление 5 февраля обнародовано на официальном сайте компании.
«Авиазавод по сборке лайнеров в Тяньцзине в настоящее время закрыт», — говорится в сообщении.
Также в нем отмечается, что Airbus внимательным образом наблюдает за развитием ситуации с корнавирусом и за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по поводу поездок, прямым образом, затрагивающим компанию.
Кроме этого, указывается, что Airbus регулярно доводит информацию о ситуации и необходимых мерах предосторожности до своих сотрудников.
Помимо этого, в сообщении говорится, что китайское отделение компании в рамках соблюдения требований правительства Китая о необходимости работы её сотрудников на дому, предоставляет последним необходимое IT-оборудование, что бы они не ездили на работу.
При этом отмечается, что Airbus «оценивает ситуацию в постоянном режиме, отслеживает возможное влияние на производство и поставки и будет пытаться смягчить последствия с помощью альтернативных вариантов там, где это необходимо».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса создали на Камчатке.