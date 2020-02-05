Ташкент, , 12:42 — REGNUM Тариф на внешний канал интернета для операторов и провайдеров в Узбекистане составил 56 тыс. сумов ($5,88) за 1 Мбит/с, сообщили в пресс-службе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

В министерстве отметили, что данные приводятся по состоянию на 1 января 2020 года. Стоимость тарифа в течение года сократилась на 34%. В Узбекистане насчитывается 22 млн интернет-пользователей, в том числе 19 млн — пользователей мобильного интернета.

В 2019 году в Узбекистане было построено 10 тыс. км волоконно-оптической линии связи, 2017 базовых станций мобильной связи, установлено 786 тыс. портов широкополосного доступа. В целом охват населения мобильной связью достиг 96%, а доступ к сети мобильного интернета — 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2019 года исполнительный директор компании «Huawei-Евразия» Дмитрий Полпуденко заявил, что компания намерена принять активное участие в модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры Узбекистана.

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