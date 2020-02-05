Москва, , 12:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин ежечасно получает информацию о ситуации, связанной с распространением коронавируса нового типа. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации», — сообщил Песков.

Напомним, по последним данным, предоставленным Роспотребнадзором, в России зафиксированы только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Новых случаев заболеваний на 5 февраля не зарегистрировано.

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