Москва, , 12:40 — REGNUM В Пресненском суде Москвы началось судебное заседание об ограничении прав родителей девочки, всю жизнь прожившей в перинатальном центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Защита родителей полагает, что выпускной эпикриз о состоянии здоровья девочки был составлен неправильно, и потребовала привлечь к процессу третьим лицом департамент здравоохранения Москвы для консультации по состоянию здоровья девочки.

Представители органов опеки считают, что вопрос касательно состояния здоровья девочки закрыт и в дополнительных экспертизах не нуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, органы опеки заинтересовались информацией о девочке, все пять лет своей жизни проведшей в перинатальном медицинском центре. При этом в медицинском учреждении уверены, что девочка здорова и может быть выписана, но отметили, что родители её не забирают.