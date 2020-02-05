Орел, , 12:33 — REGNUM Занятия в трёх школах Орла полностью приостановлены из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщили 5 февраля в пресс-службе администрации города.

С 5 февраля на карантин полностью закрыта школа №37, ранее занятия были приостановлены в школах №№ 12 и 13 областного центра. Кроме того, на карантин отправлены 82 класса в почти двух десятках школ — №№ 2, 5, 7, 17, 20, 23, 28, 33, 35, 36, 51, гимназиях №19 и №34, лицеях №№21, 22 и 40, с 5 февраля ограничения введены в школах №29 и №30.

По данным администрации города, с начала января уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников вырос более чем в два раза — с 5,8% до 11,2%.

«Если больше 20% учащихся класса или школы болеют, то управление образования администрации Орла издаёт приказ о приостановлении занятий, который согласовывается с управлением Роспотребнадзора по Орловской области. Карантин, как правило, вводится на семь дней», — уточнили в пресс-службе.

Болеют и учителя — директорам школ рекомендовали не допускать педагогов с признаками заболевания до занятий. В кассах проводят дезинфицирующие мероприятия, влажную уборку, проветривания.