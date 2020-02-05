Москва, , 12:31 — REGNUM В январе 2020 года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 2462 случая нарушений в работе такси. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Основные нарушения сводились к тому, что на транспортных средствах отсутствовали «шашечки», фонари на крыше или необходимая информация в салоне такси. Также при помощи совместных рейдов с ГИБДД и видеокамер выявлялись нарушения правил перевозки.

Отмечается, что проверки проводились в местах скопления такси: возле вокзалов, транспортно-пересадочных узлов, торговых центров. Также в сообщении указывают размер штрафов за несоблюдение требований к такси — санкции могут составить от 1 до 50 тысяч рублей.

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