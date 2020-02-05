Архангельск, , 12:27 — REGNUM В 2019 году в Архангельской области был отмечен рост зарегистрированных случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека — на 10,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, в регионе был также зарегистрирован рост заболеваемости коклюшем — в 1,8 раза, другими сальмонеллезными инфекциями — в 1,6 раза, сифилисом — на 2% и острыми кишечными инфекциями — на 1,3%.

В то же время в области было отмечено снижение числа заболеваний населения бактериальной дизентерией — в 2,5 раза, гонококковой инфекцией — в 1,7 раза, острыми вирусными гепатитами — в 1,5 раза, туберкулезом — на 5%, педикулезом — на 4,3%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей — на 9,5%, гриппомна 1,1%, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологией на 1,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, основной причиной естественной убыли населения Архангельской области являются болезни системы кровообращения. В 2019 году они стали причиной смерти более 4 тысяч человек.