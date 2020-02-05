Псков, , 12:25 — REGNUM В Псковской области утверждён план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, план утвердил губернатор региона Михаил Ведерников.

Согласно документу, в ближайшее время все лечебные учреждения региона ждёт внеочередная проверка, которая оценит их готовность к приёму больных с симптомами коронавирусной инфекции. Все поликлиники и больницы также снабдят необходимыми препаратами, дезинфицирующими средствами и оборудованием. Инструктажи пройдут не только медицинские работники, но также сотрудники контрольных органов, осуществляющих пропуск через государственную границу, а также экипажи с бортпроводниками самолётов, поездов, пассажирских автобусов. Также предполагается широкое информирование жителей региона о новой инфекции и мерах по профилактике заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ утверждён национальный план по профилактике и борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Заболевание включено в список особо опасных, что позволяет проводить депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин.

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