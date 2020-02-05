Петропавловск-Камчатский, , 12:21 — REGNUM Глава Камчатского края Владимир Илюхин назначил проверку в региональном сосудистом центре после жалоб врача на отсутствие расходных материалов, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Проверку будут проводить не только в самом сосудистом центре, но в краевой больнице, в структуру которой входит центр. Проверять главную больницу региона будут Контрольное управление при губернаторе и региональное подразделение Росздравнадзора. По результатам проверки глава Камчатки пообещал принять меры.

Как сообщало ИА REGNUM, хирург регионального сосудистого центра Камчатки направил обращение к губернатору, в котором сообщил о вопиющих нарушениях в медучреждении.