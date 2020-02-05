Волгоград, , 12:21 — REGNUM Военный парад Победы 9 мая 2020 года впервые пройдёт на обновлённой набережной 62-й Армии в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ. В мероприятии будет задействовано более 1,8 тысячи человек.

В воинских частях уже приступили к подготовке — завершён отбор кандидатов, сформированы парадные расчёты, определены экипажи боевых машин и военной техники, военнослужащие приступили к тренировкам. На волгоградский парад заявлено более тысячи военных и свыше 600 представителей силовых структур и ведомств Волгоградской области. Общее количество участников превысит 1,8 тысяч человек.

Ранее парады Победы в Волгограде проводили на площади Павших Борцов.