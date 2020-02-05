Киев, , 12:16 — REGNUM Россия стала второй по популярности страной, которую посещали граждане Украины в 2019 году, сказано в отчёте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), опубликованном на сайте ведомства.

По данным ведомства, 9,9 млн граждан Украины в 2019 году посетили Польшу, в РФ съездили 3,9 млн человек. В ГПСУ отметили, что пассажиропоток на российском направлении сократился на 6% в сравнении с 2018 годом.

Третье место занимает Венгрия — 3,4 млн (рост пассажиропотока на 5%).

Напомним, с 1 марта 2020 года Украина ужесточила правила въезда своих граждан в РФ. Пересечение границы с Россией гражданами Украины будет осуществляться только по загранпаспорту.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Украины с 1 марта будут ездить в РФ по загранпаспорту — Гончарук