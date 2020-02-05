Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Неоднозначно восприняли в сети слова губернатора Ленинградской области о гипотетическом объединении этого региона с Санкт-Петербургом, передает корреспондент ИА REGNUM. Пользователи сервиса Яндекс. Район задались вопросом: а нужна ли эта интеграция городу и области?

В комментариях встречается давно известный аргумент о том, что граждане покупают жилье в области, где дешевле, а работают и делают покупки в Петербурге, куда, соответственно, и поступают их налоги, — при этом создавать для них необходимую инфраструктуру обязана область. Многие (особенно в области) такое положение считают несправедливым.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал к энергетической, транспортной и социальной интеграции двух соседних субъектов. Мнения пользователей разделились, хотя негативные доминируют, в том числе граждан беспокоят тарифы на ЖКУ — станут ли они как в городе или как в области. Хотя есть и другая позиция: жители области нередко недовольны уровнем социальной инфраструктуры и надеются, что в случае интеграции положение исправится. В сети пишут:

«Я против. В текущей ситуации существует конкуренция регионов. Разные режимы налогообложения. Это положительно влияет на многие сферы. В СПб — свои проблемы, в области — свои. Проще решать их так, как сейчас, когда это разные регионы. Вот что действительно нужно — так это чтобы налоги собирались по месту проживания».

«Если бы была интеграция административная, в том числе медико-административная, то — конечно! — это было бы хорошо, чтобы не было такого, что по 20 минут разные скорые друг на друга спихивали экстренных больных, то же самое с полицией и др. такими институтами. Экономическая? Т. е. просто чтобы областные платили так же, как петербуржцы? Лишь бы повысить тарифы на ЖКУ? Ведь мы люди учёные, тарифы никогда не снижаются, только повышаются! А налоги на ДФЛ? А кадастровая стоимость недвижимости? Пусть сперва договорятся ТОЛЬКО в социальной сфере, тогда посмотрим и на другие тезисы».

«Конечно, должно быть всё едино. Нужно производство, где сможет работать народ, тогда за высокими зарплатами люди не будут ехать в город, а работать на месте. И больницы должны быть, и школы, и детсады — всё должно быть едино. И так надо делать по всей стране. Я думаю, никто не помчится в город дышать отработанным газом».

«Отъехать на электричке полчаса в любую сторону, выйти на случайной станции — и как в другой мир попадаешь. Поэтому чисто по ощущениям странно интегрировать».

«Город и область должны быть едины, т. к. областные работают в Питере, а питерские едут на выходные и летом в область…»

«Пусть свой коттедж с ближайшей свалкой интегрирует. Подписал он. Только 2 референдума — один в городе, один в области».

«Интеграция нужна, т. к. область ездит работать в город; и транспорт нужно синхронизировать, а метро давно пора объединять с пригородными электричками в единые ТПУ, а то и вовсе тянуть лёгкое метро в область (Мурино, Кудрово)».

«Объединяйте. Пригородов и Ленобласти не станет! В лесу будут торговые центры и муравейники-высотки. Вперед!»

«А как быть с садоводствами, дачами и прочими парниками, в городской инфраструктуре их нет. Вот налоговая-то обрадуется от такого приваливания собственности. Никакой больше дачной амнистии, и по документам пустых участков с домами в три этажа. Есть строение — плати! Да и выселять народ неплатящий будет куда — на дачу, она тоже жилплощадь городская сразу станет!»

«Им и с городом-то не справиться, куда еще область присоединять».

«У меня есть предложение. Объединить весь Северо-Запад в один большой город. Тогда удобно получится, все уже будут жить в Питере, а значит, им не придётся переезжать».

Напомним, 23 января областное отделение партии «Родина» предрекло Ленобласти экономическую деградацию и развал, если в ближайшее время регион не объединить. Глава Ленинградской области попросил не ловить «политический хайп» на теме гипотетического объединения региона с Санкт-Петербургом, а призвал к их интеграции.