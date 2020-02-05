Токио, , 12:03 — REGNUM Разработчики Street Fighter V показали геймплей за Сэта — нового персонажа игры. Ролик с демонстрацией особенностей героя был опубликован на YouTube-канале франшизы 4 февраля.

В ролике две версии персонажа (мужская и женская) сражаются друг с другом. Напомним, Сэт появится в Street Fighter V одновременно с выходом издания Champion Edition.

Оригинальная Street Fighter V вышла в 2016 году. Игра была высоко оценена как геймерами, так и профессиональными критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Red Dead Online пообещали разобраться с пропажей животных