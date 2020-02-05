Иокогама, Япония, , 12:34 — REGNUM Среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, на котором выявлено десять пассажиров, инфицированных коронавирусной инфекцией, и которое находится у берегов Японии в карантине, находятся 24 гражданина России. Об этом 5 февраля сообщило посольству РФ в Японии внешнеполитическое ведомство страны.

«МИД Японии информировал посольство, что на борту круизного судна находятся 24 гражданина РФ», — приводит ТАСС сообщение российской дипмиссии.

Также в нем отмечается, что посольство России поддерживает с японским МИД тесный контакт по данному вопросу и контролирует эту ситуацию.

Кроме этого, указывается, что находящиеся на борту Diamond Princess граждане России получают необходимые питание и медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту круизного судна Diamond Princess у берегов Японии, на котором выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, находятся два гражданина России.