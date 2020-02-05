Уральск, Казахстан, , 11:57 — REGNUM Начальник департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области подозревается в получении взятки, сообщили 4 февраля в пресс-службе агентства республики по противодействию коррупции.

Полковник подозревается в получении от подчиненного взятки за продвижение по службе и общее покровительство. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания управления полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля глава департамента кадров и военного образования минобороны Казахстана признал свою вину в получении взяток на системной основе за продвижение подчиненных по службе.

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