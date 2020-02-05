Кигали, , 12:01 — REGNUM В рамках политики по оказанию поддержки бизнесу власти Руанды при сотрудничестве с комиссией суахили Восточноафриканского сообщества (ВАС) подготовят специальные программы по освоению языка суахили, обучаться на которых смогут все желающие предприниматели. Об этом передает RFI Kiswahili.

Напомним, что Восточноафриканское сообщество — основанный в 2000 году региональный блок, в который в настоящий момент входят шесть стран — Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.

«Это поможет открыть новые возможности для предпринимателей из Руанды, которые закупают товар в портах Момбаса и Дар-эс-Салам, где говорят на языке суахили, я считаю, что граждане Руанды получат от этого (знания языка суахили) большую пользу», — заявил Исидор Гахаманьи, активист по продвижению языка суахили в Руанде.

По словам корреспондента RFI в Кигали Эдита Нибакве, общий рынок Восточноафриканского сообщества — одна из возможностей для экономического развития стран-членов объединения, а использование языка суахили в качестве единого средства коммуникации окажет только положительное влияние на развитие региона.

По итогам исследования об использовании языка суахили, проведенного членами комиссии суахили ВАС, было выявлено, что бизнесмены из Руанды регулярно сталкиваются с трудностями в общении с жителями соседних стран, где говорят на языке суахили.

«Бизнесмены из Руанды сталкиваются с трудностями в суахилиговорящих странах, им приходится нанимать помощников на рынке, и им часто завышают цены, если бы они знали суахили, подобное бы не произошло», — заявил владелец точки по продаже одежды на рынке в Кигали Клейр Бутойи.

Исполнительный секретарь комиссии суахили профессор Кенетт Симала заявил, что использование языка суахили в качестве языка межкультурной коммуникации может стать одним из рычагов для развития экономик стран-членов ВАС.

«Восточноафриканское сообщество готовит крупный саммит для бизнесменов в Кигали, и выяснилось, что предприниматели из одной страны не смогут общаться с представителями другой страны из-за отсутствия единого языка коммуникации», — заявил Симала.

Напомним, что суахили стал официальным языком Руанды в 2017 году.