Кишинёв, , 11:53 — REGNUM Представители сферы здравоохранения из Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики встретились в офисе Миссии ОБСЕ в Кишинёве, чтобы обсудить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции. Как передает ИА REGNUM, встреча состоялась по инициативе молдавской стороны, и на ней присутствовали также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представители двух стран рассказали о мерах, предпринимаемых для недопущения распространения вируса, и условились координировать по мере необходимости действия по вопросам предупреждения и выявления случаев заражения.

Представители ВОЗ в свою очередь представили технические инструкции, касающиеся расследования и диагностики вируса, и заявили о готовности поддержать власти Молдавии и ПМР, чтобы они могли оперативно действовать в случае выявления случаев заражения.

Ранее, власти Приднестровья ограничили въезд на территорию республики иностранных граждан, прибывающих из Китая, стран или регионов с подтвержденными случаями заражения коронавирусной инфекцией либо их посещавших в течение последних 14 суток. Эти категории граждан подлежат обязательному медицинскому осмотру в порядке, определенном Министерством здравоохранения ПМР.

Минздрав будет вести учет стран и регионов с подтвержденными случаями заражения коронавирусной инфекцией. Минздраву также поручено разработать порядок принятия неотложных мер при выявлении лиц, предположительно зараженных коронавирусной инфекцией.

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