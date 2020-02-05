Москва, , 11:49 — REGNUM Роспотребнадзор объяснил, какими лекарствами нельзя лечить новый коронавирус. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

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По мнению Роспотребнадзора, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции — пневмонию — нельзя лечить антибиотиками. При развитии пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.

При этом отмечается, вылечить новый коронавирус разумеется можно, но специального противовирусного препарата пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы определить у себя наличие коронавируса нужно сдать анализ в диагностических лабораториях Роспотребнадзора.

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